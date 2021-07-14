大坑休閒農場入口處公告防疫指引。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

大坑休閒農場。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

仙湖休閒農場。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

吉園休閒農場。（台南市農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市7家休閒農場，其中4家適度鬆綁，開放遊客入園，另3家經評估不跟進。「反正已經咬牙撐過這2個月了，再多撐2個禮拜又何妨？」有業者認為，現在民眾出遊意願仍可能不高，現在即開放營業，人事成本恐賠更多；不過，也有業者擔心「報復性旅遊」，人流難控管，還會引起不必要的麻煩。

台南市農業局指出，台南市7家休閒農場，走馬瀨、仙湖、大坑及吉園等4家休閒農場獲准適度鬆綁，但場域及室內活動空間必須總量管制，並依警戒等級降載服務量能，另外，休閒農場工作人員也要落實自我健康管理。

農業局說，南元休閒農場、台南鴨莊休閒農場及關子嶺開心休閒農場等3家，暫不開放入園，但仍要求須保持環境清潔消毒作業，以解封時能在最快時間內恢復服務量能。

農業局農會輔導科長張順得表示，南元休閒農場入園對象大多為團體客，但現在室內、外群聚仍有嚴格的人數限制，目前這時期仍不是他們的市場，所以維持不開放，其餘2家腹地面積較小，配合防疫措施，容留人數更少，成本等考量，所以也暫不開放。

南元休閒農場說，自從713微解封消息一出，即湧入訂位、訂餐電話，由於目前仍禁止內用，手作課程也因防疫規定無法進行等，綜合這些因素，所以只能先請民眾等疫情警戒降級後再打電話來訂。

因應疫情對休閒農業營運造成衝擊，農委會已頒布休閒農場紓困補貼方案，台南市政府6月底已將台南符合申請資格的7家休閒農場提報農委會審查，若全數審查通過，共計可獲276萬元紓困補貼款。