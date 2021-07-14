受到疫情影響，本應於5月舉辦的桐花祭，今年取消實體活動，在花謝之後，新竹縣政府文化局把桐花搬上線，錄製「光影‧繞桐花－桐花光雕秀」影片，16日晚間將於文化局粉絲專頁「竹縣go藝思」線上首播，參與的民眾完成指定任務，即可獲得限量好禮。

新竹縣政府文化局長李安妤表示，受到疫情影響，避免群聚，桐花祭實體活動取消，不過光雕秀仍可採線上舉辦。

此次邀請中國科技大學視覺傳達設計系主任莊元薰帶領師生，及互動藝術團隊老師陳澤松、李家祥，透過3D建模加上數位運算，首創以光雕投影結合金屬雕塑桐花滿開的方式，留住桐花最美麗的姿態，藉由光影拍攝敍事手法，可看到客家象徵功名的石旗、石筆及勇闖黑水溝、生命薪傳、藍染等客家特色元素。

桐花光雕秀由客家公共傳播基金會協助拍攝，透過不同角度運鏡，可多方面欣賞光雕之美，影片預計在18日晚間8點首播，參與民眾當天至17日的午夜前，分享桐花光雕秀貼文並在下方標記3名好友，即可參加抽獎，文化局將於19日下午3點抽出20人，贈送桐花祭專屬的保溫瓶。

文化局戶外館場也展出桐花裝置藝術，由國際竹編大師徐暋盛以新竹縣為意象創作，運用竹片交錯，成為五辦一心之大型環狀竹編地景藝術。另外還有藝術家蔣育鳳，透過金屬工藝雕塑油桐花，呈現綻放的姿態。

裝置藝術展期至8月29日，文化局也提醒民眾，欣賞藝術也不要忘了防疫，務必戴口罩、保持社交安全距離。有興趣民眾有可欣賞宣傳影片https：／／youtu.be／pLZSPzvkTX8。