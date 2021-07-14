《世界聚擊 We are the World of Percussion》音樂會，邀請國際擊樂名家、旅外台灣打擊樂家、國內打擊樂家，突破時差與空間限制，在百人線上會議室上輪番演奏。圖為擊樂家吳珮菁。（擊樂文教基金會提供）

突破疫情限制，朱宗慶打擊樂團邀請來自美國、法國、以色列、匈牙利等地的擊樂名家和樂團，與台灣音樂家在線上會議室「同台演奏」，並和觀眾分享近況，交流音樂。

藝術總監朱宗慶表示，雖然過去沒有以視訊方式，同時和這麼多位打擊樂家線上連線，「但在大家的努力下，相信直播音樂會當天，所有線上參與者都能因『喜歡打擊樂』的初心串聯在一起。可以預見的，無論是在會議室現場或是演出後欣賞錄製的影像，都能感受到擊樂家們『世界聚擊』的震撼。」

朱宗慶表示，在安全第一防疫優先的前提下，無法以面對面的方式互動交流，但疫情已同時催化並加速視訊與相關科技技術的普及與運用，「既然無法邀請國外演奏家來台灣，但我們可改為邀請國內外的演奏家一起上線演奏。」

值得一提的是，雖然音樂家們身處不同地方，但並不是採預錄剪輯方式，而是使用視訊軟體，在線上演奏直播。因軟體的會議室人數有限，因此每場串聯直播音樂會沒報名到的觀眾，都可再觀賞錄影版本。

因視訊軟體的會議室人數限制，能參與的觀眾有限，但每場擊樂串聯直播音樂會都會全程錄影，並於結束後即時地上傳至朱宗慶打擊樂團官方YouTube頻道上，希望讓更多的人可以與來自世界各地的擊樂家們「線上見面」。

首場「擊樂串聯直播音樂會 」演出，將在7月16日晚間10點半登場，由資深團員黃堃儼擔任音樂會主持，參與的音樂家包括美國東岸的麥可．伯瑞、美國西岸的張鈞量和大茂繪里子、法國的尚．喬法瓦與史特拉斯堡打擊樂、以色列的顫動打擊樂團和匈牙利的阿瑪丁達打擊樂團，而朱宗慶打擊樂團則將由資深團員吳珮菁擔任木琴獨奏的演出。

之後兩場將在7月23日、8月6日登場，詳情可至朱宗慶打擊樂團粉絲專頁。