疫情警報尚未解除，加上暑假來臨，民眾居家時間增加，亞太電信推出串流影音和行動帳單代收服務多元優惠，搶攻暑假「宅娛樂」商機。Gt TV 及CATCHPLAY分別推出《Stand By Me哆啦A夢2》及 《第三佈局 塵沙惑》、《俗女養成記2》等多部話題強片和暑假優惠方案，年繳方案最低43折起。數位串流平台戰爭延伸到音樂戰場，亞太電信同步祭出電信獨家訂閱KKBOX 無損音質服務 (最高支援 24bit / 192kHz Hi-Res)的優惠；。在疫情推波助瀾下，電信帳單代收服務營收持續提升，亞太電信同步祭出MyCard遊戲點數卡滿額贈和新戶禮等多項暑假優惠，。

亞太電信表示，自5月中宣布三級警戒後，亞太電信帳單代收服務交易額較疫情爆發前成長2成，Gt TV流量和觀看人數增加4成。而民眾使用電信代收購買的數位服務前三名類別分別為遊戲、交友、直播平臺。據亞太電信內部數據顯示，疫情影響下，民眾居家時間變長，加上5G推升民眾使用高畫質串流服務頻率，窩在家看影集、聽音樂、玩遊戲，成為居家防疫娛樂選項。亞太電信指出，電信帳單代收服務和加值服務成為傳統電信營收外的重要新經濟成長引擎。

亞太電信Gt TV推出豪華雙館 ( 電視館+隨選館 )年繳方案43折優惠，一年只要1288元(原價3000元)再加送LINE Point 100點 (限量方案，送完為止)；另推出適合家庭親子觀賞的話題新片《Stand By Me哆啦A夢2》，單片租借只要65元。CATCHPLAY 推出奧斯卡強片《夢想之地》、《第三佈局 塵沙惑》和即將全台首播的《俗女養成記2》等多部話題影集，祭出5個月獨家方案，只要999元。

針對音樂串流成為聆聽音樂的主流，亞太電信祭出電信獨家優惠價格，搭配 最高支援 24bit / 192kHz的 KKBOX無損音質服務，一次購買半年方案，只要1588元(約89折)，提供超過四千萬首 Hi-Fi 豐富曲庫、破百萬首 Hi-Res歌曲，包含華語、西洋、日韓等多國語系及多元曲風，讓用戶享有超越 CD 格式高解析音質的音樂串流服務。

進入暑假，民眾在家玩遊戲時間也隨之增加，透過亞太電信帳單代收服務購買各類型數位服務，便利又安全。亞太電信同步推出暑假專屬優惠，包含Google Play 夏日特惠，超過30款熱門遊戲精選禮包3折起；針對台港澳地區應用最廣泛的遊戲點數卡MyCard，即日起至7月31日推出滿額贈活動，凡使用使用亞太電信小額付費累計消費達MyCard 2500點，即有機會獲得MyCard 150點 (限量70名)；7月下旬將推出新戶好禮，新戶首次使用帳單代收有機會獲得LINE Points。