近日國內疫情趨緩，但是防疫依舊不可鬆懈，永慶房屋不僅同仁們嚴格落實防疫政策，也因平時深耕社區，清楚了解社區鄰里的防疫狀況及所需物資，因此各門店同仁動起來捐贈防疫物資給各鄰里、社區大樓，齊心對抗疫情。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示:「至今已捐贈1.6萬份防疫護目鏡給各鄰里！永慶房屋第一線同仁在做好防疫的前提下，將酒精、防疫護目鏡等物資贈送到各鄰里、社區大樓，讓里長及社區管理員都可以更安心、安全的工作，守護鄰里、社區大樓住戶的健康。」

社區鄰里的最佳防疫小幫手 永慶房屋捐贈1.6萬份防疫護目鏡

里長是鄰里最核心的存在，一手包辦里內的大小事，疫情期間更是鄰里防疫的最前線，協助維護里民的健康安全，包括擴大鄰里消毒避免社區染、進行防疫及疫苗施打的宣導、關心居家隔離者身心狀況等等。

為了讓里長與志工們安全服務，永慶房屋主動捐贈防疫護目鏡、酒精至里長辦公室，讓里長可以提供給里內的志工、里民使用，讓志工們進行消毒時可以多一層保障、居民們出門採買物資也能更安心，此外，考量到社區管理員每日為全社區收發包裹、接待外賓等，為了降低管理員的接觸風險，間接守護居民的健康，永慶房屋也免費贈送防疫護目鏡給社區管理員們，讓管理員可以安心服務居民。

考量到社區管理員工作需接觸大量住戶，因此贈送防疫護目鏡，一起守護好社區的安全。(圖/永慶房屋提供)

貼心防疫服務再升級 感應式酒精消毒機送社區

永慶房屋貼心服務更升級！將感應式消毒機及酒精噴霧槍送到各社區大樓，讓大家不用接觸到機器就可以消毒雙手，許多住戶及社區總幹事都紛紛大讚「永慶想得真周到！」

永慶房屋內湖區協理何彥寬表示：「除了平時用心服務每一位客戶之外，現在疫情期間，防疫措施我們也想得更多、更遠，感應式的消毒機正是很多社區大樓所缺乏的，我們已經陸續贈送近40個社區大樓，讓住戶出入社區大樓時可以清潔手部，為防疫盡一份心力，一起與各社區齊心對抗這次的疫情。」

擺設感應式的消毒機在電梯內，住戶們紛紛大讚永慶的服務真周到！(圖/永慶房屋提供)

捐贈2000件隔離衣力挺第一線醫護人員

在疫情期間傳遞溫暖的愛心至各鄰里及社區，除此之外，在第一線的醫療護理人員更是防疫的重要關鍵，身上穿的隔離衣需要每天進行更換，因此消耗量十分龐大，永慶房屋得知需求後馬上捐贈2000件隔離衣給淡水馬階醫院的醫療護理人員，讓醫護人員做好最完整的防護措施，永慶房屋本著「同島一命」精神，以實際行動為防疫出一份心力。

陳賜傑補充:「第一線的醫療護理人員是最辛苦的，加上最近各地疫苗開始施打，我們也提供防疫帳篷支援各地區，未來也會盡力成為各地區的防疫小幫手，希望點亮大家心中的光，一同期待疫情退去的那天到來。」