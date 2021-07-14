政府已開放18歲以上預約打疫苗，不過這反倒造成原本被列為第七類優先施打對象的中小學教職員擔心無法如期打到疫苗。全國中小學校長協會強烈建議主管機關應縮短專案審核時程，盡速配發疫苗提供施打，以安定基層信心。

全國中小學校長協會強烈呼籲，為確保新學年開學前有更安全之教育環境，應盡速為學校教職員工施打COVID-19疫苗，以利全國各中小學開學之準備。

基於目前疫情依然嚴峻，全國中小學校長協會5月31日建議將中小學教職員工列為優先疫苗施打對象，並獲中央流行疫情指揮中心與教育部將中小學教職員工列入第七類專案優先施打順序，並承諾於開學前2周施打完成。

不過全國中小學校長協會指出，近期雖已進行幼兒園教職員工疫苗施打，而國中小學教職員工也已於日前造冊審核，然因其他類別已陸續施打，已造成基層教育人員擔憂與不安；如無法盡速施打，將影響開學前之準備工作與心理之莫大壓力。

全國中小學校長協會建議主管機關應縮短專案審核時程，讓教職員可以盡早施打，以安定基層信心。校長協會會也將持續關心並反映各縣市學校教職員工疫苗施打狀況，並協助各校做好學校防疫工作，以維護師生健康。