行政院長蘇貞昌今天表示，今年5月他已核定再增加180多億元，投入降低漏水率計畫，確保各地有經費汰換老舊管線，減少漏水、也保護民眾健康，2024年全國漏水率將降至12％。

全國漏水率2015年時為16.6％，2020年時降為13.9％，蘇貞昌指出，政府會繼續多管齊下，大力替全民開源節流，包含清淤沙，過去一年全國總計清出三座寶山水庫庫容的淤泥，1650萬立方公尺；堵漏水，已核定增加180多億元，降低漏水率，2024年全國漏水率將降至12％。

蘇貞昌今天透過臉書說，雖然旱象暫時緩解，政府仍持續盡全力替大家留住水資源，昨天他在基隆市長林右昌陪同下，見證長達40年沒換、每公里漏三次的水管，終於獲得汰換。趁著基隆廟口夜市因疫情休市期間，市府團隊與台水公司合作，兩個禮拜就把埋在夜市底下近半世紀的舊水管更新，還順便把地磚重新鋪過。

蘇貞昌說，公共建設不會因為疫情暫停、政府也不會下雨就忘記缺水的苦。為了留住珍貴的水資源，過去一年來，在國軍同袍的支援下，全國總計清出三座寶山水庫庫容的淤泥。