2021年溫布頓落幕之後，傳出至少有兩場假球事件遭到調查，根據德國紙媒Die Weit報導，那兩場比賽中途都出現不尋常的高額賭金。其中一場是男子雙打，另一場是男子單打。一般來說大滿貫單打的獎金相當高，加上雙打較不受外界關注，可能容易出現假球。

調查的細節暫時不能公開，只知那場首輪的男雙比賽之中，被看好的球隊贏下第一盤之後，反而有大量賭金下注他們會輸，結果他們真的連輸兩盤而淘汰。原本溫網男雙也是五戰三勝，但今年因為下雨延誤賽程，改成前兩輪為三戰兩勝，16強開始才回復五戰三勝。

符合報導中描述的至少有兩隊，一隊是第10種子的荷蘭組合，另一隊是前雙打球王傑米莫瑞(Jamie Murray)的隊伍。不過傑米莫瑞是安迪莫瑞(Andy Murray)的哥哥，兄弟都是被英女皇授勳的名將，基本上不可能打假球。

另一場是一位德國球員的對手有放水嫌疑，該場的第二盤突然湧入高額的「正確比數」「正確發球局數」投注，而且都賭贏了，十分可疑。由於參賽的德國選手眾多，很難推測出是哪一場比賽。這兩場比賽目前正由國際網壇機構調查。

最近一位因假球嫌疑被逮捕的是俄羅斯女將席琪可娃(Yana Sizikova)，她在2020年法網女雙涉嫌放水，某局負責發球的時候出現高額賭金買她輸，結果她連續3次雙發失誤，接著又莫名其妙摔倒而輸掉該局。