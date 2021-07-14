丁允恭驚爆酒駕肇事！本尊回應「昨晚小酌不知睡一覺酒精還沒退」 警方最新說明

前總統府發言人丁允恭今(14日)上午開車與騎士發生擦撞，現場酒測值0.23，涉及公共危險罪遭警方移送法辦，引發各界關注。國民黨台北市議員王鴻薇列舉民進黨人士酒駕紀錄，痛批執迷不悟，罄竹難書，從酒駕零容忍，變成酒駕全容忍，「疫情期間都乾杯乾杯再乾杯」。

王鴻薇在臉書上表示，今天早上總統府前發言人丁允恭今天上午在高雄出車禍，傳出酒後開車肇事，造成1名騎士受傷。她也忍不住直言，「要說這個黨真的一再酒駕，執迷不悟，劣跡斑斑罄竹難書」，並列舉過去民進黨政府黨公職人士的酒駕紀錄：

2014年谷辣斯‧尤達卡酒駕在國道上被警方攔查法辦，酒測值每公升高達0.37毫克。

2018年2月民進黨中央黨部新聞部主任孟義超因酒後開車發生車禍，酒測值達0.29毫克被警方移送法辦。

2021年3月警政署長陳家欽隨員張博鈞當年跟陳家欽參加陳菊市長的盛宴後，酒駕回去，還撞傷6個人。

王鴻薇指出，如今丁允恭加入這些先賢先烈的酒國英雄，尤其疫情期間，膽大如此，並質疑他前一天晚上是獨飲？還是有群聚？「民進黨就是從酒駕零容忍，變成酒駕全容忍。疫情期間都乾杯乾杯再乾杯，杜絕酒駕，何其難也！」

網友們也留言回應，「民主進步黨有了這班貨色，改變一下符合黨員氣口，飲酒進步黨」、「有這種執政者，國家不亂才有鬼」、「民進黨福利真好，每天泡在酒池肉林裡」。

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