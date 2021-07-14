經營感情是一門學問，唯有兩個人互相包容，珍惜對方的付出，才能成就細水長流的愛。搜狐網命理專欄分析，雙子座、射手座、水瓶座天性瀟灑，習慣一個人過著自由自在的生活，因此比較不會替別人著想，在面對感情時，他們也很自我，總等到失去對方，才會懂得珍惜。

▍1.雙子座

雙子座性格瀟灑，總是獨立自主過日子，即使一個人也能活得很快樂，但面對感情，他們不太知道自己想要的是什麼，即使有曖昧對象，他們也會猶豫不決，遲遲無法穩定下來，因此雙子座的人很少會給出承諾，他們認為事事難料，自己也不知道未來會發生什麼事。唯有當對方要離開的時候，他們才會意識到對方的重要性，開始瘋狂挽回對方。

▍2.射手座

射手座的人很少會與癡情這兩個字連接在一起，因為他們是玩心很重的人，總給人一種不穩定又愛玩的印象。即使遭遇失戀，他們也能很快從感情的低潮中走出來，更有辦法快速投入下一段戀愛。對射手座來說，交往和分手都是很隨意的事情，唯有在情場逗留久了，玩到累之後，才會意識到某一任舊愛對自己的重要性。

▍3.水瓶座

水瓶座天生不喜歡受到拘束，他們追尋自我，偏好自由，也是一個比較自私又我行我素的人。比起愛情，水瓶座的人更看重友情，他們很少會承認自己內心的感情，總是表現得毫不在意，所以，有時另一半根本無法感受自己在水瓶座心裡的重要性，最終錯過真愛才後悔莫及。