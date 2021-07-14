珍稀猛禽黑翅鳶在台東縣知本溼地成功繁殖，剛離巢的雙寶，不時發出索討食物的哀鳴。（莊哲權攝）

鷹姿煥發的黑翅鳶新鳥。（莊哲權攝）

捕鼠神器來了 知本溼地喜見黑翅鳶新生代

以老鼠為主食的美麗猛禽黑翅鳶，素有「自然界的捕鼠神器」稱號，鳥友近日在台東知本溼地發現2隻剛離巢的幼鳥，呆萌中已經頗有猛禽架勢，台東縣野鳥學會表示，黑翅鳶在知本溼地成功繁殖，令人振奮，可見當地環境有利於牠們棲息，應善加維護。

高聳的小葉南洋杉頂端站著1隻「鷹」姿煥發的黑翅鳶，翅膀有著黑色披肩，紅寶石般炯炯有神的雙眼，不時盯著地面搜尋獵物，旁邊另有1隻羽色較淡，也尚未「眼紅」的小鷹，雖然已經是「微猛禽」，但是不時發出索討食物的哀嚎，顯然是離巢不久，還不會自己打獵的「媽寶」。

「黑翅鳶在知本溼地繁殖成功的訊息，令人振奮」，台東縣野鳥學會表示，被列為2級珍貴稀有保育類動物的黑翅鳶，約5年前在台東首次被發現，以老鼠為主食，把巢築在樹上，為樹棲型鳥類，知本溼地曾同時看到到5隻，這次記錄到成功繁殖的新生代，可見當地提供了適合黑翅鳶棲息的環境。

鳥友說，黑翅鳶以田間野鼠為主食，偶爾會抓其它鳥類及爬蟲類，據保守估計，在繁殖期裡，1窩雛鳥平均1天要消耗掉10幾隻老鼠，每隻雄成鳥1年可捕殺逾1000隻老鼠，防制鼠害功不可沒，可說是「自然界的捕鼠神器」，如今，知本溼地也多出了2隻老鼠剋星。

鳥友表示，黑翅鳶原本分布在歐亞大陸，金門是普遍的留鳥，1998年新北市貢寮發現第1筆紀錄，2001年更首次記錄牠們在嘉義鰲鼓繁殖，近幾年族群已開枝散葉擴散到全台各地，成為台灣新住民。