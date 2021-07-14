富邦悍將高國輝揮別小腿傷勢，13日趕上復賽、重回一軍賽場，不僅完成生涯700安，還跑回2分，他說：「達成里程碑時沒有球迷在場見證，打起球來氛圍會差很多，希望疫情能趕快過去，讓球迷能夠趕快進場。」

高國輝在4月底在比賽中不慎拉傷小腿，隔天下二軍休養，「因為小腿受傷，花了點時間復健，但小腿的傷勢不影響打擊練習，所以還是持續訓練，並用訓練量去彌補出賽數較少的感覺。」

但受傷後高國輝都在白天練習，昨天是他首度在夜間比賽，首打席雖遭到三振，但4局下就敲出二壘安打，還為球隊跑回第1分。他坦言首打席眼睛還無法適應夜晚的比賽，「直到下一打席後才慢慢融入比賽節奏，球感也有比較好一點。」

在受傷半個月後正好碰上台灣疫情爆發，中職也因此延賽近2個月，直到昨天才終於恢復進行，也讓高國輝有更多時間能專心復健，他笑說：「我也不知道自己運氣是好還是壞，受傷沒多久就遇到延賽，這段時間也一直關心何時要復賽，也『好加在』日期一直往後延，復健進度也都有照著進度走。」