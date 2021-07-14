三級警戒適度鬆綁，電影院也在微解封項目中，台東唯一電影院「秀泰影城」14日起解禁，不少觀眾衝著強檔新片《黑寡婦》買票進進場， 前台東縣長黃健庭說，相信很多鄉親都很渴望去看電影，他跟妻子過幾天也會去捧場，戴口罩看電影，也是一種新體驗。

暫停營業近2個月，台東「秀泰影城」14日中午微解封，適逢強檔新片《黑寡婦》上映，不少觀眾是衝著這部漫威大片而來，有位高中生說，在家裡悶太久，加上賣座的《黑寡婦》上映，一定要在恢復營業的首日衝電影院，也有影迷擔心熱門場次買不到票，提前來預購。

台東秀泰影城人員表示，前兩天就有許多影迷打電話來詢問，大家都非常期待， 他們也加強防疫，電影院內採梅花座，每位觀眾進場前會發給不織布舖在座椅上，每場人數不超過100人，每次散場後消毒所有座位。

2013年7月12日，秀泰影城在台東隆重開幕，也打破台東許久沒有電影院的窘境，當時大力招商爭取秀泰進駐的前縣長黃健庭在臉書貼文表示，台東秀泰開幕8周年，剛好也是中央疫情指揮中心宣布「三級警戒，適度鬆綁」，並將電影院列在微解封項目中，成了秀泰的周年慶賀禮。

黃健庭說，自去年全球爆發疫情以來，電影業受害很深，他跟妻子「小燕」也已經1年半沒進電影院，相信許多鄉親也都很渴望看電影，恢復營業首日，強檔新片《黑寡婦》和《怪物奇兵》都將上映，很讓人心動，也感謝秀泰8年來，帶給台東鄉親的歡樂時光。