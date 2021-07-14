晟德（4123）子公司玉晟生技14日宣布，將以每股約76元，處分加科思藥業（1167.HK）股票1077.3萬股，處分利益高達8億元，釋股後，晟德集團持股為12.77％。

晟德集團是加科思在2015年創立時股東之一，原始投資成本為每股2元，本次處分預計回收資金約新台幣8.2億，實際投資報酬約計8億元。

加科思於2020年12月在香港聯交所主板掛牌上市，其早期臨床階段SHP2項目已成功與全球知名生物製藥公司AbbVie達成合作開發與商業化授權協議，並於今年六月取得2000萬美元之第一筆里程碑金。目前，除了SHP2抑制劑之外，加科思進入臨床階段的項目還有KRAS抑制劑JAB-21822，BET抑制劑JAB-8263，另有五個處於臨床試驗待啟動（IND-Enabling）階段的在研項目，以及五個臨床前階段的項目。晟德看好加科思未來發展，並認為其將持續為集團資產價值帶來極大助益。