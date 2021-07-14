大陸公安部14日召開全大陸反恐怖相關記者會，針對美國前國務卿蓬佩奧於2020年10月20日宣布撤銷認定「東突厥斯坦伊斯蘭運動」為恐怖活動組織一事，中國國家反恐辦副主任、公安部反恐怖局副局長吳鑫強調，「東伊運」是聯合國安理會2002年列名的恐怖活動組織，美當時是列名共提國之一，之後美國政客撤銷認定，是將反恐「政治化」、「工具化」又一表現，實質是為虎作倀，妄圖以疆制華、以恐遏華。

吳鑫指出，在「東伊運」恐怖活動依然十分猖獗的情況下，中方堅決反對在反恐問題上實行「雙重標準」，反對以民族、宗教、人權等藉口縱容、支持恐怖活動。中方將與國際社會一道，一如既往堅決打擊「東伊運」等恐怖勢力，全力維護國家和國際地區的和平安寧。

吳鑫表示，「東伊運」又稱「東突厥斯坦伊斯蘭黨」，也稱「突厥斯坦伊斯蘭黨」，是「東突」恐怖勢力中最具危害性的恐怖活動組織之一。

吳鑫說，2002年，聯合國安理會1267委員會對其列名制裁。2003年，中國認定並公布其為恐怖活動組織。該組織自成立以來，在新疆地區指揮實施了烏魯木齊火車站「4．30」暴力恐怖襲擊案、喀什「7．30」「7．31」暴力恐怖襲擊案、和田墨玉「12．14」暴力恐怖殺人案等數百起暴恐案事件，造成重大人員傷亡和財產損失。

吳鑫稱，有關情況，中國國際電視台在2019年播出的涉疆反恐紀錄片中作過報導。隨著中國反恐力度加大，「東伊運」組織遭到重創，活動重心轉向了境外，與國際恐怖勢力相互勾結，在國外建立訓練營地，大肆招募、培訓恐怖分子，策劃實施針對中國和其他國家的恐怖襲擊。

同時，頻繁發布暴恐音視訊，鼓動境內人員實施恐怖活動。此外該組織還持續向境內派遣人員，企圖實施破壞。中國公安機關、國家安全機關每年都會破獲此類案件。因此，「東伊運」是一個具有跨國恐怖活動能力的國際恐怖活動組織，嚴重威脅中國和相關國家、地區的安全穩定。