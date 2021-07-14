苗栗市經國路旁後龍溪堤防步道，13日傍晚驚傳1名劉姓男遭雷擊死亡，雷擊現場水泥路面留下炸裂痕跡。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗劉姓男子13日疑似慢跑時遭雷擊中身亡，腳上一隻跑鞋脫落，彷彿被炸開。（民眾提供）

苗栗一名31歲劉姓男子13日晚間於河堤慢跑遭雷擊斃，疑似雷自耳部進入，從右小腿炸出，經搶救7小時仍不治。部立苗栗醫院副院長蔡昌宏指出，劉男到院時狀況危急，通常雷擊傷口會有一個入口與出口，而對於雷擊最好治療即是預防。

蔡昌宏說，劉男到院時狀況十分危急，院方緊急替其急救。那遭到雷擊的患者會出現何種症狀？蔡昌宏進一步解釋，倘若傷患遭雷擊中，會出現入口與出口的傷勢，入口則會出現接近閃電紋狀的痕跡；若遭擊傷之處位於頭部，頭部將可能有回溯性的記憶喪失，又，出入口若經過心臟，將可能導致心律不整，亦或是產生心跳停止的症狀，恐導致死亡，因此第一時間須維持呼吸循環。

蔡昌宏示警，遭閃電雷擊為環境急症之一，其應對的最好治療即是預防，呼籲民眾若在下大雷雨的期間，理應避免外出或前往空曠之處，以降低意外發生的可能。

檢警調查指出，劉男於13日晚間於後龍溪河堤處慢跑，遭到閃電擊中後隨即失去呼吸心跳，雙耳出現耳漏成黑色，右小腿脛骨處則出現疑似雷擊的圓形開放性傷口，此外劉男所著的右鞋也被炸出洞，散落地面，在該處的水泥地也因雷擊而破成碎片，現場滿目瘡痍。

據了解，劉男送醫時並無呼吸心跳，雖在急救過程中一度恢復生命跡象，卻不幸於搶救7小時後傷重不治，詳細死因仍待檢警進一步相驗釐清。