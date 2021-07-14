行政院「0至6歲國家一起養」政策，育兒津貼8月1日起將從現行新台幣2500元提高到3500元，就讀公幼費用也相應調降1000元。教育部長潘文忠今天說，希望藉此減輕年輕家長的負擔。

潘文忠今天主持教育部部務會報，致詞時特別提到8月育兒津貼加碼1000元，從8月起的新學年上路。就讀公幼、準公共或非營利幼兒園的學費，也相應各減1000元，可望減輕年輕家長的負擔。

除了津貼加碼，潘文忠也強調會持續擴增平價幼兒園名額，預計110學年度公共化幼兒園（公幼、非營利幼兒園）可增加1.1萬個招生名額，總招生數達23.6萬名；準公共幼兒園增加5.2萬名、總計招達18.6萬名。

潘文忠表示，110學年度平價幼兒園（公幼、非營利、準公幼）合計招生總數達42.2萬名，也就是說全國約58%就學幼兒，可讀到平價幼兒園，預計113學年達至70%的政策目標。

潘文忠表示，透過幼兒津貼增加、學費降低、增加平價幼兒園等措施，確實可減輕家長的負擔，感謝國民及學前教育署、地方縣市共同努力。