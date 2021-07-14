伴隨大陸出行龍頭滴滴（DIDI）在美上市後，近日遭大陸官方進行網路數據的國安審查，掀起赴海外上市監管風暴，包含零氪科技、喜馬拉雅都據傳推遲美國IPO計畫。據彭博引述知情人士指出，上月在美國以保密形式提交上市申請的大陸物流配送公司貨拉拉（Lalamove），也擔心監管機構的新規帶來不確定性，可能考慮將IPO上市地由美國改到香港。

貨拉拉成立於2013年，是大陸一家從事同城與跨城貨運、企業版物流服務、搬家、零擔、汽車租售及車後市場服務的互聯網物流商城。截至今年3月止，貨拉拉業務範圍已覆蓋大陸363座城市，平均每月活躍司機58萬、月活躍用戶達760萬。

據億歐網數據顯示，自2013年成立以來，貨拉拉已經陸續完成8輪融資，總融資額達24.75億美元，最近一輪融資的投後估值達100億美元。

而IPO轉移傳言的根源也來自大陸近期監管趨嚴，滴滴出行6月底在美上市後，隨即遭到大陸官方立案調查數據安全、下架滴滴App。隨後對大陸企業海外上市也提出新規則，包含擁有超過100萬使用者數據的公司，赴海外上市前應提交網路安全審查。