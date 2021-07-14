監察院今日召開記者會「林水泉遭受國家行政不法侵害人身自由案」調查報告公布記者會，促轉會下午發布聲明回應，除《促轉條例部分條文修正草案》外，也會同步提出《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案》，此案若通過，被害人或其家屬即可依此條例向國家求償。

促轉會表示，林水泉案件乃統治者為了壓制批判政治的言論，恣意以草率的流氓管制措施，剝奪異議者的人身自由，但此措施是由治安及警察機關依《違警罰法》及《戒嚴時期取締流氓辦法》做成，沒有刑事有罪判決，依目前促轉條例規定無法平復。

促轉會指出，今年5月11日已函送行政院《促轉條例部分條文修正草案》，訂平復「行政不法」之要件「威權統治時期，政府機關或其執行職務之公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、身體、人身自由，或剝奪其所有權之處分或事實行為，促轉會依職權或申請確認不法，藉以平復行政不法。」

促轉會說，若《促轉條例部分條文修正草案》通過，政府對於應平復不法之案件，將給予當事人確認行政不法證明。此外，也會同步提出《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案》。

促轉會表示，將認同將小琉球「原臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊」列為不當遺址，目前也已積極規劃、推動不義遺址保存法制化，俾以促進歷史真相還原、威權統治時期統治者大規模侵害人權事件發生地之保存等轉型正義工作可永續進行。