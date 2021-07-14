軟體服務廠商上奇科技（6123）近期獲利繳出亮眼成績，14日公告第二季財報，單季營業利益率達7.9％，為歷年表現最佳。第二季稅後純益新台幣9003萬元，為歷年同期新高，年增65％、第二季EPS達1.21元，同樣寫下歷年新高。展望後市，上奇表示，雲端、數位印刷為主要營運動能，雖有疫情干擾，但也突顯雲端應用的成長性與重要性，對於集團經常性營收（ARR）將帶來正面助益。

上奇表示，第二季主要是受到香港教育專案、雲端服務與數位印刷服務帶動，在三大營收貢獻下，同時也帶出不錯的獲利表現，尤以數位印刷服務有明顯挹注，提升第二季整體獲利成長動能。第二季營收12.57億元，為歷史同期新高，較去年同期成長22％。累計上半年營收27.53億元，年增35.8％，上半年稅後每股盈餘2.27元，為歷年同期表現最佳。

展望下半年，上奇表示，綜觀整體，儘管國內與亞洲各國有疫情嚴峻干擾，也卻也突顯了雲端應用與服務高度需求與成長性。上奇表示，旗下數位印刷服務與雲服務仍穩健成長，積極佈建無國界的多雲服務，同時也擴展數位印刷服務事業的應用，期望能持續提增經常性收入（ARR）及整體獲利成長。