怪手吊鐵球拆雲林縣北港鎮萬有紙廠儲槽，「流星錘」拆法讓民眾抓狂。（民眾提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮萬有紙廠因重新開發進行舊廠房拆除，14日拆除高達12公尺、直徑8公尺的金屬儲槽，怪手吊著鐵球，以「流星錘」方式不斷撞擊儲槽，巨大聲響與震動讓附近居民非常抓狂，當日即遭雲林縣政府建設處勒令停工，要求改用其他拆除方式，避免影響周邊居民生活與造成房屋毀損。

萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，廠區占地14公頃，是雲林縣的重要企業之一，後因經營不善宣告破產，經台灣金聯資產管理公司將紙廠土地、廠房等資產整合為單一產權，去年開始進行開發，計畫打造成輕工業區吸引回流台商進駐。

資產管理公司14日進行金屬儲槽拆除工作，雇來1輛怪手綁上鍊條與鐵球，以「流星錘」方式用鐵球不斷撞擊儲槽，巨大聲響連3公里都聽得到，造成的強烈震動更讓周邊住戶一大早就被驚醒，紛紛打電話向雲林縣政府與民意代表檢舉。

附近住戶表示，真的是太恐怖了，她在睡夢中被吵醒，嚇到吃手手！感謝縣議員蔡孟真服務處蔡欣耘小姐協助處理，謝謝大家一起出聲出力。希望後續不要再採用土法煉鋼的拆除方式，這麼高的儲槽敲一敲又倒下來，是對房子結構的再次傷害，太令人憂心了。

縣政府建設處指出，之前拆除紙廠大型煤倉，巨大震動導致附近房屋龜裂，數次遭勒令停工並開罰，此次會嚴加督導儲槽拆除工作，要求擬定1套完善的拆除計畫才能再動工。