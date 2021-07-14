為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）對於國內就業市場之影響，並為防範就業市場萎縮與失衡，勞動力發展署推動安穩僱用計畫，運用僱用獎助與就業獎勵措施，鼓勵雇主僱用失業者，獎勵勞工就業，自110年7月12日起民眾即可透過線上網站或可至公立就業服務機構報名參加計畫並辦理求才求職登記。

為提供即時且便捷的服務，本計畫提供線上申請，包括失業的民眾或是參加就業保險投保之民營事業單位、私立學校、依人民團體法或其他法令設立之團體（但不包括政治團體及政黨)，且沒有實施減班休息或發生大量解僱之情形，均可至「台灣就業通」網站，先完成註冊會員，再進入「會員中心」頁面點選「線上申請作業-安穩僱用計畫」即可辦理申請。失業民眾填寫履歷表完成求職登記。

發展署就業服務人員將依民眾所提供資訊，以電話等聯繫方式提供後續的就業諮詢、推介就業或職缺媒合等服務。而透過線上參加計畫的申請人，還可透過「台灣就業通」網站申請津貼請領事宜，除能在疫情期間減少群聚風險外，亦可簡便申請程序與相關文件。

發展署提醒，透過線上參加安穩僱用計畫的民眾或單位，請留意公立就業服務機構的主動通知，如有相關問題，也可直接向所在地公立就業服務機構洽詢。

除透過上述線上申請方式外，民眾或單位亦可就近前往公立就業服務機構報名參加計畫並辦理求職求才登記，就業服務人員將據以提供適切服務。如想進一步瞭解計畫相關內容或更多求職求才服務活動訊息、職缺資訊及線上服務資源，請上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由客服專人提供諮詢協助。