外電報導，自行車零件大廠Shimano預計將在新加坡、日本擴產，匯豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，更大量的零組件供應，有助緩解自行車製造商的缺料問題，持續看多自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）後市，給予「買進」投資評等，推測合理股價435與405元。

外電報導，Shimano預計投入1.79億美元在新加坡建立新工廠，同步注資1.18億美元用以擴充在日本大阪與山口的產能，位於新加坡的新廠房將在2022年開始營運，負責生產高階傳動系統零件。

自從新冠肺炎全球大流行以來，市場對自行車需求大好，製造商長期面臨必須努力滿足壓倒性需求的壓力，尤其是先前對擴產計畫保持沉默的零組件大廠Shimano。

匯豐證券指出，Shimano釋出建造新廠、擴增產能訊息，儘管新增產能完全上線還需要一年時間，但這代表自行車製造商未來會有更充裕的零組件供應，使生產更順暢，進而推升自行車製造商的營收表現，相當令人感到振奮。

外資看好，巨大、美利達2021年每股純益年增率都在二成左右，展現良好獲利動能，2022年動能不衰，獲利年增仍達雙位數。