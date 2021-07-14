有些女人天生充滿吸引力，異性和她們相處後總是難以忘懷。星座運勢網站「同道星座查詢」分享，巨蟹座、天蠍座、雙魚座的女人在男人眼中充滿吸引力，只要認識她，很容易不知不覺就愛上她，她們擁有讓異性瘋狂的人格特質，是男人眼中的天菜。

▍1.巨蟹座

巨蟹女可說是男人們最想要結婚的對象，她們本性善良，而且思想單純又隨和，對所有人的態度都很溫柔，男人只要和她相處，就會被深深吸引。巨蟹女看起來好像小動物般乖巧，讓男人毫無防備心，不知不覺就產生憐愛感，即使她們平時看似低調，卻意外的受到異性歡迎，是男人們心目中的天菜。

▍2.天蠍座

天蠍女具有濃濃的神祕感，讓男人忍不住想要深入了解她，她們對旁人的態度總是冷淡又高傲，讓男人升起強烈的征服慾，想要成為她眼中獨一無二的存在。天蠍女通常外貌條件也很好，在感情中非常專一，戀愛後會督促對方跟自己一起努力成長，這樣的好女人當然會成為男人眼中的天菜。

▍3.雙魚座

在男人眼中，雙魚女看起來清純又可愛，或許第一眼不會被她吸引，不過相處過後就會難以忘懷。雙魚女像是充滿親和力的鄰家女孩，和她相處時非常輕鬆，完全沒有壓力，可以在對談中發現她的真心和善良，大部分的男人對這種可愛又無辜的女生完全沒有抵抗力，只要認識後就會深深愛上她，因此雙魚女毫無疑問的是男人的天菜。