臺灣企銀財務主管陳志瑋辭職 18:512021/07/14 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣企銀公告，公司財務主管異動，發生變動日期為7月14日，舊任者為財務部協理陳志瑋，新任者為副總經理陳紹晃兼任，異動原因為辭職，生效日期為7月21日。 臺企銀過去的財務操作對銀行的獲利貢獻較小，為了提升資金運用效應，因此之前特別從彰化銀行找來具外資銀行背景的陳志瑋，並負責金融交易，希望借重陳志瑋的專長，以拉高財務操作比重。 陳志瑋之前是在2018年7月23日出任臺企銀財務主管，擔任期間約近三年。 上海銀H1營收193億 歷史次高 英國金融時報：拜登擬警告美企 在港經營風險 #臺企銀 #陳志 #財務主管 #臺灣企銀 #辭職 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提摩西銀西裝 閃爆坎城 04:102021/07/14 時尚消費 凱基銀紓困貸款 協助度疫情關口 04:102021/07/14 金融．稅務 四路併進 國銀中小企業放款提早達標 18:132021/07/13 財經 FCC敲定537億補助美企 汰換華為與中興通訊設備 11:582021/07/14 國際 國銀中小企業放款 提早達陣 04:102021/07/14 金融．稅務 玉山銀三大業務 獲國際獎項肯定 04:102021/07/14 金融．稅務 傳阿里攜手地方國企 考慮競購紫光股份股權 19:232021/07/13 兩岸 美更新針對新疆商務警告 提醒美企與個人涉疆風險 09:312021/07/14 兩岸 駭客REvil涉嫌勒索美企後 暗網網頁突然消失 17:322021/07/14 科技 阿里巴巴和中國國企考慮競購紫光股權 14:512021/07/13 財經 助紫光解危 傳阿里夥國企入股 04:102021/07/14 全球財經 財經熱門新聞 航運爆血腥大屠殺 長榮、陽明、萬海底部到了？ - 財經 航運慘跌抱不住？財經網美揭2項數據：一張不賣 - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 航運三雄爆人踩人慘劇 老手曝出現4大訊號再殺進去 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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