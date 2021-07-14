臺灣企銀公告，公司財務主管異動，發生變動日期為7月14日，舊任者為財務部協理陳志瑋，新任者為副總經理陳紹晃兼任，異動原因為辭職，生效日期為7月21日。

臺企銀過去的財務操作對銀行的獲利貢獻較小，為了提升資金運用效應，因此之前特別從彰化銀行找來具外資銀行背景的陳志瑋，並負責金融交易，希望借重陳志瑋的專長，以拉高財務操作比重。

陳志瑋之前是在2018年7月23日出任臺企銀財務主管，擔任期間約近三年。