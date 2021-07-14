成衣廠儒鴻(1476)14日公告，越南廠在進行COVID-19新冠肺炎篩檢，有發現疑似確診者，配合當地同奈省政-府防疫政策，暫時停工至7/17。
儒鴻指出，越南廠已進行全廠員工全面篩檢以及進廠區全面消毒，並加強防疫措施。也將密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。
儒鴻指出，越南廠的每月成衣產能約占總產能的15％，停工4天對整體產能影響有限。結束停工後，越南產區也將透過加班、或協力廠的支援來滿足客戶訂單。
成衣廠儒鴻(1476)14日公告，越南廠在進行COVID-19新冠肺炎篩檢，有發現疑似確診者，配合當地同奈省政-府防疫政策，暫時停工至7/17。
儒鴻指出，越南廠已進行全廠員工全面篩檢以及進廠區全面消毒，並加強防疫措施。也將密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。
儒鴻指出，越南廠的每月成衣產能約占總產能的15％，停工4天對整體產能影響有限。結束停工後，越南產區也將透過加班、或協力廠的支援來滿足客戶訂單。
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