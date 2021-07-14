近期原油上漲至2018年10月來新高，支撐部分塑化報價止跌反彈，加上第三季亞洲10家輕裂廠安排歲修，合計年產573萬噸，影響乙烯供應減少44萬噸，下游衍生物配合停車或降產，有利塑化漲勢升溫。其中，液鹼、PE、SAP、AE及碳纖維即在旺季需求及歐美經濟解封商機加持下，催化漲勢蓄勢再起，台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)及中石化(1314)營運添利。

廠商表示，第三季HDPE有吉林石化、印度Haldia、馬來西亞樂天石化3家同業歲修，合計年產107萬噸；LLDPE亦有久泰能源、寧夏寶豐、印度Haldia3家同業歲修，合計年產80.5萬噸，市場供給減少。

相對第3季為大陸HDPE包裝材及LLDPE農膜傳統旺季，另飲料瓶、瓶蓋料及帆布拉絲料等差別化產品夏季需求佳，加上大連期貨價格觸底反彈，PE價格已止跌回升，營收、利差有望加分推進。

無獨有偶，高吸水性樹脂(SAP)第三季進入傳統淡季，加上疫情嚴峻，影響下游客戶開工率，需求下降，惟原料丙烯酸成本不斷上揚，同業不願削價競爭，後市行情可望向上墊高。

台塑指出，碳纖維因大陸已有部分客戶取得東麗韓國廠之輸出許可證，稍稍緩解市場供需失衡的缺口，不過，歐美自行車運動材需求大幅成長，品牌代工廠採購積極，預期第三季行情持續看好、上漲。

此外，丙烯酸酯(AE)因同業庫存偏低，且7～8月揚子巴斯夫與台塑寧波廠安排檢修，供給減少，加上9月進入需求旺季，行情可望維持高檔。MMA也在歐美MMA市場供應缺口仍大，吸引大量亞洲現貨前往套利，後市行情持穩。台塑、中石化收益加分。