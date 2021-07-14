COVID-19疫苗預約平台昨天起開放滿18歲以上民眾登記接種意願，疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，已超過664萬人完成登記，其中多達約41%的民眾表達願意接種AZ疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，開放登記接種意願對象逐漸增加，中央流行疫情指揮中心今天下午約5時半公布最新數據，截至今天下午5時，疫苗預約平台的全國意願登記完成總人數為664萬4714人。

其中僅勾選登記AZ疫苗的人數是12萬8450人，占總登記人數1.93%，同時登記願意接種AZ疫苗及莫德納疫苗的人數為260萬8692人，占總登記人數39.26%。換句話說，多達41.19%的民眾表達願意接種AZ疫苗。

但確實仍有不少民眾堅持只想打莫德納疫苗，登記莫德納疫苗人數為390萬7572人，占總登記人數58.81%。

另外，第二輪的意願登記已於12日的下午5時截止，全國約有285萬人登記，其中有意願接種AZ疫苗，且符合預約資格者達112萬4326人，完成預約登記人數為88萬645人，占符合預約資格人數78.33%。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中提醒，該輪預約須於明天下午5時前完成。

陳時中表示，未來國內COVID-19疫苗接種規劃，希望10月底有一定覆蓋率，覆蓋率一定要在秋冬前達標，但很難說一定要達多少覆蓋率，畢竟和疫苗到貨時間有絕對關係；疾管署署長周志浩說，今年流感疫苗預計10 月初接種，年長者接種以COVID-19疫苗優先，會做妥當分流和規劃。