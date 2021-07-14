景氣逐漸復甦，富林-KY(1341)首季獲利年增率五成，EPS 2.18元。伴隨歐美經濟解封，富林-KY第二季訂單量持穩超越首季，更上層樓，上半年營收年增23％。在訂單能見度已達第三季，搭配新增品牌客戶效益浮現，下半年營運加速衝刺。

此外，因應未來營運資金需求，富林-KY首度發行無擔保可轉換公司債「富林一KY」(13411)，並現金增資發行100萬股，每股發行價60元，7月26日為現金增資認股基準日。

富林-KY生產基地包括海防廠廠及同奈廠，主生產乳(膠)皮、柔軟皮、膠布及環保PU(聚氨酯)、TPU(熱塑性聚氨酯)等人造皮革，終端客戶為美國輕奢時尚品牌COACH及Michael Kors等。 配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；並取得汽車產品品質質量IATF16949之認證核可，發展本地汽車用座椅，取得先機。

富林-KY指出，除COACH及MK高毛利產品會隨著新冠肺炎疫情放緩持續成長，增添越南生產動能外，也推動皮料辦公室、傢俱專案開發、水性PU及環保TPU產品等策略，期盼能質量並進。

瞄準越南二手汽車價格高，富林-KY 製作樣冊積極推展汽車座墊以超纖PU皮取代真皮；鎖定越南平陽省加工廠大本營，大型家具專案極開發。另展示水性PU及環保TPU產品，吸引知名品牌廠策略聯盟。