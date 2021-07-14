台中市14日新增案15428為西屯區27歲男性，待業中，是案15386中區30歲男性家教的友人，近期因搬家，因此在舊家與新家間往返整理物品，案15386於7月5日至7月7日均有到案15428的租屋處協助搬家，因此7月12日已被匡列為接觸者採檢，7月13日檢驗陽性確診，Ct值21.7目前住院隔離治療中。已匡列5名接觸者居家隔離與採檢，2名接觸者採檢列自主健康管理，目前4人陰性，3人檢驗中。

據了解，台中家教師因與彰化社交男個案15341認識，且彰化社交男曾到過台中新光三越逛街4小時等地，足跡至少跨中彰投3縣市，白天從事海鮮批發工作，下班後社交圈非常的活躍；而搬家男經證實未參與彰化社交男的社交圈。

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