台中市65、66歲疫苗何去何從？ 市府：中央若可再多分配疫苗就能為65、66歲長者施打

台中市議員李麗華今天為65、66歲未施打疫苗長輩請命！她說目前台中市預計15日將施打67歲疫苗。本應在下禮拜施打66、65歲市民疫苗，但議員服務處卻收到相當多這個年紀的市民陳情，他們表示尚未收到通知單，經過議員跟相關單位了解，得到的答案居然是下禮拜施打疫苗對象，不是65、66歲市民，而是政委唐鳳疫苗預約系統報名的民眾。

李麗華呼籲，中央政府應重視每個年齡層的市民，當初承諾注射疫苗年齡層是從高齡到65歲以上市民，所以政委唐鳳疫苗預約系統可以登記的年齡也是18-64歲，現在卻施打到67歲就停止，根本就是沒有信用，對不起台灣人民，真是既荒唐又莫名其妙，讓大家不知道何去何從。

李麗華緊急為65、66歲市民爭取儘速納入注射疫苗年齡，以免造成防疫破口，讓台灣的疫苗防護網及早建立完整。

台中市政府表示，目前中央依65至74歲比率配發台中約八成疫苗量，市府經統計疫苗數量逐步往下開放年齡層施打，明天將開設快打站為67歲以上長者施打，雖然行政院政委唐鳳所設計的COVID-19公費疫苗預約平台，昨日已開放18歲以上意願登記，讓民眾可直接預約醫療院所施打。

台中市政府強調，但台中採用快打站大規模接種的成效良好，若中央可再多分配疫苗，台中將為66、65歲長者施打，並比照其它年齡層長者注射方式，發放疫苗通知單，並設置快打站服務，除減輕長者不便，也減少醫療院所預約施打的壓力。