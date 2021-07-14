東京奧運將於7／23正式開幕，東森電視今年首度投入奧運轉播取得奧運轉播權。首度有新聞台立即轉播奧運賽事，讓觀眾掌握最新捷報。由東森新聞甜心主播韓佩穎，和熱血體育主播丁元凱坐鎮台內播報，搭配專業賽評播報，派駐記者在東京奧運現場第一線採訪，即時連線最新比賽實況。東森電視旗下主播、主持群全體出動拍攝宣傳影片，東森社群數位主播俞西潔、謝佑昀更化身啦啦隊，呼籲大家一起為中華健兒加油。

曾任多年體育主播的俞西潔，有過豐富的體育賽事播報經歷。她表示自己印象最深的是2016年擔任Stephen Curry見面會主持人，與他好幾小時的近距離接觸。「我跟他幾乎是肩靠肩的站在一起，還親眼看到他打球，跟他合照。最後Curry還給我一個感謝擁抱，我當時真的超緊張腦袋一片空白，到現在都留著當時穿的衣服，覺得此生無憾了。」

謝佑昀則是各類大型賽事的熱衷粉絲，舉凡奧運、世足賽、職棒都不放過，她表示「應該很多人都有過半夜起床或熬夜追球賽的經驗，我以前最瘋是在追世足的時候，就連前天都看歐洲國家盃到清晨，只睡一兩個小時就起床上班了。」謝佑昀笑說接著奧運賽事開幕，她又要有大半時間在關注賽事了。

也因俞西潔和謝佑昀都參加過學校啦啦隊，為宣傳東森轉播奧運賽事，兩人再次化身啦啦隊，搭配彈力帶、籃球等運動用具，為中華隊打氣加油。熱愛跳舞的俞西潔，在高中時被校內啦啦隊挖角，卻因扛人練習到脫臼而放棄，讓她感嘆運動員真的很厲害，不只自己的運動、身體能力要好，跟隊友的協調合作也很重要。

謝佑昀則是大學時參加系上啦啦隊，但在比賽前一周時，站在最上層的學姊因練習不慎摔落受傷，只好臨時找她頂替站在最上層，令她膽戰心驚。「我其實有一點懼高，因為一開始也不是被分配到最高位的角色，所以都還能克服。結果卻要在練習不到一周的時間下，要被緊急替換到最高層的位子，正式表演時還不小心晃了一下，好在下面支撐我的人死命抓住我的腳，才沒有出事。」。

謝佑昀也表示此次東京奧運，因日本與台灣只有一小時時差，可以及時追賽為台灣加油。而今年球后戴資穎出戰，也讓兩人都很期待屆時奧運賽事。東森電視首度取得奧運轉播，將於7／23-8／8期間於東森新聞台51頻道LIVE直播，並於東森財經新聞台57頻道、東森綜合台32頻道、東森超視33頻道重播。