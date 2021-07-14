衛福部新營醫院中醫科醫師張育誠說，施打後注射部位若有疼痛、腫塊及搔癢，可透過針灸來治療緩解。（新營醫院提供／張毓翎台南傳真）

很多民眾擔心疫苗副作用，不知道該不該接受施打。衛福部新營醫院中醫科醫師張育誠建議，將紫蘇加2至3片生薑一起用文火煎煮，煎煮時間為15至20分鐘，再將此藥液從施打疫苗的前一天開始服用，連續服用3天，一天喝一碗藥液，可減輕疫苗注射造成的發燒疼痛症狀，藥液有發汗效果，增加身體的抵抗力。

對於打疫苗造成身體不適的副作用，張育誠說，以中醫觀點來看，紫蘇植物的性味屬性為辛、溫，功效為能解表散寒、理氣消食、行氣和胃，故能治感冒、咳嗽及姙娠嘔吐；而生薑能止嘔，這2種植物平時都能食用，對身體不會有太強的不適感，防疫期間飲用亦有養生功效。

張育誠指出，其實疫苗副作用，如疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷、體溫偏高、發燒、關節痛，可透過預先服用中藥藥液，來減輕不適。而施打後注射部位若有疼痛、腫塊及搔癢，可透過針灸來治療緩解。

張育誠說，施打疫苗後，若有喉嚨痛症狀，也可以用針灸來治療，透過從液門穴透中渚穴，治頭面五官疾病，因為這是屬於三焦經穴道。另外，穴道本身清熱特性，可治療發燒，常搭配三間穴治頭痛，在感冒時一起搭配使用效果更好。

最後，他建議施打前可找鄰近的中醫師診療，安排適合的治療方針及專業建議，以達到更好的自我保護效果。