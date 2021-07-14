台中市建設局推動台中美樂地計畫，打造共融公園與陽光公廁，已新闢及改善109座共融公園及290處附設兒童遊戲場，預計今年底前再改善66座與新闢3座共融公園，建設局長陳大田表示，民眾滿意度近9成。

為營造友善休憩環境，建設局「美樂地計畫」今年以「公園新時代」為主題，除開放徵件推動民眾參與，也規畫「孩子夢想的遊樂場」線上講座，盼藉專業知識分享及焦點議題對談，邀民眾共創孩子夢想的遊樂場。

建設局說，「孩子夢想的遊樂場」線上講座為增進民眾參與，透過演講、工作坊二階段循序漸進，內容從案例分享、解決問題、創造理念、實現夢想等四大面向，與市民齊心營造友善共融的居住環境，相信透過「由下而上」的溝通，有助建立市民與市府雙贏的決策。

「公園新時代」主題，分「特色公園遊戲場創意競賽」、「花之道創意競賽」、「陽光公廁創意競賽」及「人孔蓋板創意競賽」四類議題，祭出總獎金32萬8000元及56個獎項，各校設計菁英踴躍報名參賽。

陳大田說，市府舉辦三次民意調查，從首次調查，美樂地計畫滿意度約6成多，經逐步改善，滿意度大幅成長至近9成，顯示市民對於公園逐步改善給予肯定。

建設局指出，美樂地計畫市民最有感，市府以一年50座速度新闢改建，讓台中處處景點，打造花園城市，全台中561座兒童遊戲場預計今年底將全數改善完畢，比中央規定期限2023年提早達標。