《我的老闆是隻貓》全體主演在視訊連線中一起裝貓咪手手。（七十六号原子、myVideo提供）

《我的老闆是隻貓》全體主演視訊連線中一起裝貓咪手手。（七十六号原子、myVideo提供）

嚴正嵐跟袁子芸演出光靠眼神就能溝通的閨蜜。（七十六号原子、myVideo提供）

唐振剛劇中飾演蛇妖。（七十六号原子、myVideo提供）

台灣首部奇幻甜寵迷你劇集《我的老闆是隻貓》16日起每周五午夜0點在myVideo獨家播出，14日舉辦線上首映記者會，張睿家、嚴正嵐、李齊﹑袁子芸、唐振剛等主要演員雲端齊聚，正隨片出席坎城影展活動的袁子芸力抗時差，一早8點就越洋參與連線，同劇夥伴們關心她有無豔遇，她笑答「完全沒有」，大家提醒她要小心扒手，她也表示已被很多人警告，所以外出時都會「裝作很悠哉地緊抱著包包」。

袁子芸在《我的老闆是隻貓》飾演女主角嚴正嵐的閨蜜，她參與演出濱口龍介執導的電影《Drive My Car》，今年入圍坎城影展的主競賽單元，與日本劇組一起出席的她，也是本屆唯一走上坎城紅地毯的台灣影人代表，她在越洋視訊中分享心情：「相信大家都有想去坎城的夢想，這次帶著作品來到夢幻殿堂，感覺很不真實，無法相信自己真的在這地方，一切很不真實，這兩天就這樣過去了，感覺像不想醒來的夢！」

張睿家、嚴正嵐劇中大談「禁忌人貓戀」，兩人印象最深的戀愛場景就是「擦吻」戲，居然比正常的吻戲還難拍，張睿家透露「要用特別的鏡頭呈現，最後拍了2小時才拍到」，嚴正嵐也羞喊：「而且我的雙下巴一直露出來。」劇中還有場張睿家因妖力失效，從貓瞬間變回人類的戲，他表示：「壓力很大，因為沒辦法穿衣服，為了完美線條很嚴格飲食控制。」嚴正嵐自爆：「我有掐他的胸肌，很大！比我的還大！」拍甜寵劇讓兩人體會超現實「偶像劇般的情節」，張睿家說，他戲裡做了很多私下戀愛不會做的事情，像是送花、載女生騎腳踏車。嚴正嵐也分享有場戲是她隨口說出「找男人要找像燈塔一樣的男人」，張睿家竟找來許多「大燈塔」佈置成舞池，李齊還負責小提琴伴奏，她坦言在劇組精心打造燈光美氣氛佳的環境裡，「這個浪漫真的會讓人深陷其中」。

李齊演出對「貓妖少主」張睿家百依百順、服務周到的「犬妖男僕」，有如隱藏版汪喵CP，張睿家誇她私下也貼心細膩，一起去健身，他會幫忙準備高蛋白飲料而且是新出的口味，拍戲時觀察到有人累了，會主動幫忙按摩，並爆料他曾私下突然送巧克力，原因是「記得你喜歡吃巧克力，知道好吃的，想寄給你」，聽得嚴正嵐很有危機感直呼：「你真的不容小覷！」並抱怨「按摩沒有我、巧克力也沒有我」。

被問是否會介意另一半身邊有這樣的閨蜜存在？嚴正嵐坦言：「我會很介意，幫忙擦鞋子、穿衣服這麼親密耶！這樣不行啦，我會封殺到底，這已經要『擦吻』了！」不過她也說，還是要視交往對象跟自己的狀況而定，如果很有安全感與信任度應該就不會在意。張睿家則笑說：「 如果另一半的閨蜜是李齊，真的滿危險！因為你平常上半身都沒穿衣服！」李齊立馬「狗妖」上身解釋：「因為狗怕熱啊！」

張睿家表示，自己不會介意另一半有同性或異性閨密，覺得這是信任的問題，每個人有各自的交友空間及界線，他願意彼此信任；唐振剛也說不介意對方有很好的閨蜜，只會介意另一半在這件事的溝通方式，「如果她對我的溝通是很坦承、願意聊 、認識介紹我們認識，我都不會介意，而且保有交友空間滿好的，我不在意她的閨蜜是誰，在意的是另一半對我的態度，什麼都不講才會介意」。

演員們各自分享想變成什麼動物？張睿家想要變成海洋生物裡最帥、沒有天敵的虎鯨，就能盡情探索海底世界，自在悠遊，透露還曾為了見虎鯨特別去日本海生館。嚴正嵐想成為海底美人魚儒艮，並嘗試用儒艮的身份唱歌，她搞笑說：「因為美人魚唱歌傳說中很難聽，身為歌手很想知道其他動物怎麼唱歌的，想研究牠的共鳴位置。」袁子芸想當貓，因為完全做自己、不需要做什麼就被大家寵愛喜歡。唐振剛說他想往空中去，「當大鵰好了，可以空中露大鵰！露出展翅的鵰身，當鵰王！」歪樓發言笑翻眾人，袁子芸還笑到出框，李齊聽完也超心動說要放棄當老鷹，「大鵰聽起來很厲害，那我要當特大鵰！」張睿家該脆建議他：「你可以當神鵰，開始找姑姑了！」

私下養了四隻貓咪的「貓妖總裁」張睿家，在記者會現場被拱示範「傻眼貓咪」表情，超傳神獲眾人掌聲，「犬妖」李齊也搞笑學狗狗散熱吐舌的可愛模樣，但「蛇妖」唐振剛笑說：「蛇吐舌就不太適合，怕會太噁心。」嚴正嵐戲中被長輩逼婚，32歲的她正邁入人生第二個階段，更珍惜與家人相處的時間，但仍對婚姻抱持期待，她表示：「我應該是會結婚的啦！」又立馬澄清身分證配偶欄還空著，直說：「有的話會跟大家講，不過我不想辦婚禮。」

唐振剛則是演活魅惑蛇妖，表面溫柔貼心，本性卻是奸邪狡猾，為了自己的利益不擇手段，有場戲安排他突然現身暗巷用妖力攻擊張睿家，導致張睿家身受重傷，他表示這場戲拍了很久，事前揣摩了各種蛇的樣態與表情，以及參考貓跟蛇打架的影片，不過妖力對決的好處是不用真的「格鬥」，省去很多體力的消耗，完全要想像力去做出攻擊。

袁子芸劇中飾演嚴正嵐的閨蜜，兩人拍攝前沒合作過也不認識，袁子芸說，當時導演希望她們開拍前先認識、培養閨蜜關係，因此來了一場像被家長安排的相親早餐敘，當時兩人就找到共同話題，聊得很開心，也覺得嚴正嵐非常好相處。

《我的老闆是隻貓》最新主預告也首度曝光，張睿家與嚴正嵐從一開始的勢不兩立到墜入甜蜜戀愛，嚴正嵐用她的天真善良，融化了張睿家這隻傲嬌的貓妖老闆。李齊扮演最忠誠的犬妖隨從，呆萌性格鬧出不少笑話，唐振剛扮演反派蛇妖，意圖從中作梗破壞張睿家與嚴正嵐的感情，預告最後還埋下一個伏筆，究竟這段「禁忌人貓戀」是否能修成正果，大家看完預告都紛紛直呼：「超期待！」