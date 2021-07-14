雲林縣北港鎮遊客中心因疫情撤離人員停止營業2個月，14日配合微解封重新開幕，工作人員進駐其中，但為避免防疫破口，遊客還是不能進到遊客中心內，不過可透過窗口或電話、上網獲取旅行資訊與相關協助。

北港鎮遊客中心位於北港水道頭文化園區內，以古蹟10角水塔1樓做為辦公室，是國內少數頂著水塔的遊客中心，建築外觀呈現獨特的10角形，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，被網美與遊客譽為全台最「水」的遊客中心。

最近有不少遊客因微解封想出遊，打電話詢問北港旅遊資訊，北港遊客中心配合雲林縣政府微解封措施，即日起重新進駐人員營業，但考量遊客中心空間較小，因此不開放遊客入內，也不提供借廁所、腳踏車等服務，不過可透過窗口或電話、上網獲取旅行資訊與相關協助。

雲林縣政府文化觀光處表示，縣內各遊客中心駐點人員服務遊客，以電話諮詢為原則，線上旅服諮詢請善用FB粉專私訊功能。戶外空間例如水道頭文化園區，遊客須全程配戴口罩、避免戶外10人以上群聚、維持1公尺社交距離、禁止飲食。