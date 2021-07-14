台中市北屯區產業、軌道經濟到位，許多造鎮型的建案吸引年輕人移居，登上6都各行政區人口淨遷入冠軍。（盧金足攝）

台中市北屯區捷運機廠、巨蛋、網球場、公園等大建設啟動，帶動民眾移居，人口數高居六都各行政區第一名。（盧金足攝）

2021年1至6月，6都淨遷入人口排名，台中市「北屯區」居6都行政區之冠，市府民政局長吳世瑋14日表示，2014年曾擔任北屯區長，當時廍子里人口數才4000多人，2021年人口數激增到1萬8000多人，7年來人口數增加近5倍，目前北屯區總人口數高達28萬9583人，看好人口增加趨勢，總人口數很快就要達29萬人了。

見證北屯發展，吳世瑋說，房子像造鎮一樣，人潮大量湧入，從大樓點燈率來看，自住居多，移居北屯不只台中人，還有很多外縣市，北屯從捷運綠線機廠、巨蛋、洲際棒球場，公園綠地多，吸引很多年輕人成家選擇在北屯。

「6都人口紅利表現最亮眼行政區」，永慶房產集團研展中心表示，北屯區奪冠，原因包括台中是中部產業、工作、教育文化、休閒娛樂樞紐，連嘉義以北、苗栗以南的民眾，轉來台中就業、成家，進而購屋、置產。

北屯區坐擁捷運綠線、鐵路高架等多項重大建設，在公共建設帶動下，民間企業紛進駐，國際連鎖商場好市多、漢神百貨、巨蛋、環球購物中心陸續設點，加上之前還有1字頭房價，總戶數達10萬9371戶，很多建案採大型造鎮規畫，低總價優勢，自然具有強大人口拉力。

永慶房產集團根據六都各民政局人口及內政部實價登錄統計資料交叉比對2021年1-6月六都淨遷入人口排名前十行政區，由台中市「北屯區」居六都行政區之冠，新北市「林口區」以第二名的成績緊追在後。

其中若以縣市別來看，新北市、桃園市各有三個行政區入榜，為六都人口紅利亮眼縣市，永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，人口是影響區域房市的重要因素，而通常影響人口遷徙的誘因包含就業機會、房價高低、公共建設、交通便利性及社會福利政策，當各項利多到位時，自然會吸引區外人口遷入，產生大量房地產的剛性需求，房價也會因此更具支撐。

吸引人口進駐最主要的關鍵還是在於價格因素，以總價千萬左右的預算來看，在市郊新興重劃區還可以買到2房或2＋1的新房，因此吸引不少年輕首購族前仆後繼地移居北屯。

陳金萍強調，人口紅利通常是影響房市活絡與否的重要指標，只要區域人口呈現正成長，就代表當地有足夠的購屋需求來支撐房市，即便未來有售屋需求，較不會面臨買方難尋，價格相對有支撐。因此有意購屋的民眾，不妨可以參考淨遷入人口數，觀察區域發展狀況，再依照自身考量、需求，來挑選適合又兼具保值性的理想好屋。