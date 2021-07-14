美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，可口可樂公司13日宣布新政策，將修改可口可樂ZERO（Coca-Cola Zero Sugar）的配方，使其風味更接近原版可口可樂。部分該飲料的粉絲在社交媒體上表示反對，揚言拒買新版可口可樂ZERO。

可口可樂宣布，其將修改可口可樂ZERO的配方，使其風味更接近原版可口可樂；包裝也從原本的上黑下紅配上白字「Coca-Cola」和黑字「Zero Sugar」，改成純紅底配上黑字「Coca-Cola Zero Sugar」。目前已開始在美國推出，預計9月登陸加拿大。

可口可樂並未具體說明如何調整配方，但強調新版可口可樂ZERO與舊版的營養成分相同。CNN記者在實際品嘗後，認為美國的新版可口可樂ZERO味道與舊版相似，但喝起來感覺更甜、更飽滿。

有網友譏諷可口可樂公司「永遠不會學乖」；還有人崩潰稱「你們對我最喜歡的飲料做了什麼」，並強調在將配方調整回原樣前不會再買第二罐。但也有部分網友給予好評，稱他原先非常討厭所有不加糖版本的汽水，但新版可口可樂ZERO喝起來「其實很棒」。

可口可樂似乎也對新配方十分有信心，稱其已事先邀請喜歡和不喜歡舊版可口可樂ZERO的消費者進行測試，並獲得不錯的反饋。該公司2005年開始銷售可口可樂ZERO（Coca-Cola Zero），2017年曾修改配方並更名為Coca-Cola Zero Sugar（零糖可口可樂），不過台灣一般仍稱其為可口可樂ZERO。2017年修改配方時也曾引發批評，但近年似乎已被消費者接受，該口味銷量2020年增加4%、2021年第一季增加8%。