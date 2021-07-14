日本將再贈台97萬劑AZ疫苗，陳時中感謝日本前後3批疫苗，並透露於7月15日抵台。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

繼先前兩次贈送237劑AZ疫苗後，日本宣布第三度捐贈近100萬劑AZ疫苗給台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，這批疫苗即將在15日抵台。駐日代表謝長廷表示，日本贈台第三波AZ疫苗檢驗已經順利完成，而他回想先前日本捐贈疫苗時的過程後感嘆，「寧願相信只是自己過度解讀的虛驚罷了」。

日本捐贈給台灣的第3波AZ疫苗已完成檢驗，謝長廷今天也在臉書上PO出相關照片，並表示，因為是第三次，心情比較放鬆。他回憶之前的狀況指出，第一次情況危急、時間緊迫，救人命的疫苗如果發生搶奪、衝撞或其他事故，影響非同小可，所以戰戰兢兢，提心吊膽，一直到最後日航飛機起飛，又聽說也有軍機起飛，嚴密警戒，保護日本航機的安全，才放下心來，「現在回想，寧願相信那只是自己過度解讀的虛驚罷了！」

此外，對於日本再度捐贈台灣疫苗，外交部發言人歐江安13日表示，全球疫情尚未停歇，日本面臨自身疫情嚴峻之際，仍三度宣布援贈台灣疫苗，持續以實際行動有效馳援，力挺台灣對抗疫情。日本溫暖的友誼與關鍵協助在台灣國內引起熱烈迴響，總統蔡英文多次透過推特致謝，台灣人民也相繼發聲感謝日本。

歐江安指出，日本捐贈大量疫苗增加我國國民接種機會，保護我國民生命及健康，進而增強台灣對抗疫情的信心及力量，我國全國上下及各界人士均永銘在心。相信在台日雙方齊心協力之下，定能有效克服疫情蔓延，早日恢復正常生活並深化台日雙方各項合作交流。