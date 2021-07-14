台股連日多空激戰，今天上下震盪並出現129點的下影線，終場大盤小跌1點，18000點附近的戰況相當膠著。但還在船上的散戶們、水手們、航海王們，不僅看到大盤K線呈現連「七黑」，也看到大船前方是相當的「漆黑」！

重點是，大盤多空整理的這七天，剛好也是長榮從高點拉回的七天，所以大盤能不能聚集人氣並站穩18000點，不僅與電子轉強有關，也跟航運是否能續強形成連鎖反應，但近期航運卻火燒連環船，難道這邊該棄船上岸嗎？筆者認為，這邊反而是絕佳買票上船的好機會，尤其針對貨櫃三雄，非常可能是下一波攻勢的起漲點！

原因其實很簡單，就是按照過去的貨櫃三雄漲跌模式，只要順著經驗操作，勝率會相當大。首先，在今年的1月和5月，貨櫃三雄有很明顯的創高拉回過程，以長榮、陽明和萬海的股價最大回測的平均來說，貨櫃三雄在1月是平均回檔35.5%，其中陽明最多下跌41.7%，從1月4日的32.15元，跌到2月1日的18.75元，然後一路漲到105.5元，漲幅高達460%，長榮漲了233%，萬海也漲了有161%。

再來，貨櫃三雄在5月是平均回檔34.9%，其中長榮最多下跌36.9%，從5月11日的100元，跌到5月17日的63.1元，然後一路漲到233元，漲幅高達將近270%，陽明漲了252%，萬海更漲了383%。所以按照1月和5月的經驗，股價回檔35%是貨櫃三雄的正常過程，拉回後股價都可能以數倍的漲幅往上衝，當然過去的經驗，不代表完全可以複製，但至少可以知道航運股的股性，拉回35%是正常的整理過程。

而貨櫃三雄在7月的拉回，現在平均有34%，所以合理推斷，跌到這邊已經差不多了，按歷史經驗很難再出現大跌的情況，這邊筆者認為可以分批布局進場。當然，長榮被處置到20日可能多少會延後反攻，但是股價最大的回測，可能已經過去了，筆者認為航運股有機會上演逆轉勝，繼續走航運股本身的節奏，未來再次快樂出航！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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