日本東京都COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情愈來愈嚴峻，今天一口氣新增逾千例，甚至高於第4波疫情高峰，令人憂慮隨著東奧開幕日腳步愈來愈近，東奧期間疫情恐將更加嚴峻。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1149例確診病例，超過第4波疫情在5月8日的單日1121例高峰，也是睽違約兩個月再度出現單日新增逾千例。東京都今天另外新增4例死亡病例。

今天是東京都繼5月8日以來再度出現單日新增逾1100例，也是5月13日以來再度單日新增逾千例。今天新增1149例較上週三增加229例，連續25天高於上週同日。

東京都到今天為止的一週平均每天新增確診病例823.3例，是前一週平均的130.3%。東京都至今累計病例數18萬4119例，包括2262例死亡病例；重症患者數較昨天減少4人，總數54人。

到8月22日止實施「防止蔓延等重點措施」的大阪府，今天新增349例確診病例，是5月27日以來再度出現單日新增逾300例，且是上週三151例的逾兩倍，疫情同樣處於升溫狀態。

大阪府至今累計病例數10萬5528例，包括2698例死亡病例。

朝日新聞報導，從2020年底到2021年初侵襲日本的第3波疫情以來，東京都每次只要解除「緊急事態宣言」，疫情馬上就會出現反彈。

不過，這一次反彈到出現單日新增逾千例的步調最快，主因跟外出人潮居高不下及傳染力強的Delta變異病毒株流行有關，令人憂慮這波疫情可能在7月23日開幕的東京奧運期間更形嚴峻。

就在疫情看不到平息跡象的情況下，東奧馬上就要開幕；由於這次「緊急事態宣言」抑制疫情效果有限，接下來愈靠近東奧開幕日，確診病例仍可能增加。