誰的50萬包在棉被裡？新莊區連姓清潔隊員昨晚5時許，在新莊慈祐宮前值勤時，拾獲一紅色棉被包有50萬元，他於昨晚8時許帶至派出所報案，並於爆料公社網站上急尋該名遺失的民眾，環保局表示，每年都有許多位拾金不昧的隊員受表揚，期待遺失物早日物歸原主。

一名自稱垃圾車司機的「阿瑋」在爆料公社網站表示，他是新莊區垃圾車司機，昨天下午約6時許，在新莊媽祖廟附近收運垃圾，於棉被裡尋獲現金50萬後送至警察局，直到晚間10時30分下班都未接獲失主來電，麻煩昨天有在媽祖廟丟棄一件紅色棉被的民眾請跟我連絡，謝謝

新莊警分局證實表示，昨晚確有一女姓、連姓公家清潔隊員前往新莊派出所辦案，連姓清潔隊員表示，13日下午5時40分左右於新莊慈祐宮執行清潔隊勤務時，有位民眾將一紅色棉丟棄到清潔車，她驚見其中暗藏50萬元現金，於晚間8時許將50萬帶至派出所報案，目前遺失物已陳報新莊警分局。

環保局則表示，局處也有接獲此消息，新北清潔隊員總是拾金不昧，每年都有許多隊員受表揚，期待遺失物能夠早日物歸原主。