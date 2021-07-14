台南市農業局公布農業場域適度鬆綁。（台南市農業局提供／曹婷婷台南傳真）

國內疫情趨緩，自5月28日發布疫情三級警戒，休閒、娛樂場所依規定關閉，民眾只能宅在家，7月13日起部分場域適度鬆綁，台南市長黃偉哲說，為了提供民眾更多休閒空間，即日起開放仙湖休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨休閒農場、大坑休閒農場、柳營老牛的家及將軍漁港垂釣區，呼籲民眾前往時仍需遵守防疫規定。

黃偉哲表示，台南市「積極適度開放、有效管理」農業場域、風景遊憩區，此外，安平漁港為農委會漁業署管轄，中央尚未同意開放，南市府也會持續爭取有條件開放。

農業局指出，經業者申請及評估後，13日起有條件開放休閒農場，包括東山仙湖、麻豆吉園、大內走馬瀨、新化大坑等4個休閒農場，入口處設置管制點，除單一出入口、實聯制、量額溫、手部消毒及戴口罩等防疫措施外，農場以預約入園為原則，並進行總量管制。

不過，目前農場餐廳禁止內用，但指定戶外用餐區域，每桌設置隔板與梅花座、桌與桌之間維持1.5公尺，有提供住宿的農場則以2人1室、1人1床或單人房為原則。將軍漁港垂釣區限制人數100人，開放時間自上午6點至下午6點。柳營荷蘭村旁老牛的家僅開放室外部分，室內展館不開放，且限制入場人數為72人，依傳染病防治法公告相關農業場域防疫措施，違反者裁罰3000元至30萬元。

農業局說，休閒農場容許人數分別為仙湖-室內79人、室外380人；吉園-室內13人、室外43人；走馬瀨-室內106人、室外860人；大坑-室內39人、室外220人。

至於將軍漁港垂釣區開放時間自早上6點至下午6點，限制垂釣人數上限100人，垂釣點必須保持社交距離，夜間不開放垂釣，若違反相關規定將依傳染病防治法處置。