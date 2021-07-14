國民黨主席江啟臣今天呼籲政府，開放民間、地方政府採購疫苗，期盼蔡政府比照台積電、永齡基金會等前例，儘速完成藍營4縣市申購疫苗的行政程序。對此，行政院發言人羅秉成晚間表示，目前台積電、永齡基金會、慈濟基金會專案共採購1500萬劑BNT疫苗，年底前乃至明年有相當數量的BNT疫苗進可供國人使用，經評估現階段無開啟新專案必要。

目前台積電、永齡基金會各採購捐贈500萬劑BNT疫苗專案，已完成簽約階段，而慈濟基金會也循台積電、永齡基金會模式，獲得政府授權洽購500萬劑BNT疫苗，若慈濟也能順利簽約，屆時台灣將取得1500萬劑BNT疫苗。

對於藍營部分縣市也提出採購疫苗專案，羅秉成表示，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，應由中央全盤統籌辦理，經評估現階段尚無開啟新專案的必要。

羅秉成指出，因年底前除了原本商購的505萬劑Moderna疫苗外，政府亦尋求今年再加購一定數量的Moderna疫苗，且政府也已規畫在明、後年預計購買至少各1500萬劑次世代的Moderna疫苗，讓更多、更好的疫苗供國人使用。