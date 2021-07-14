張榕容、Stanley邱士縉與曾珮瑜最第10集最後互動埋下伏筆。劉冠廷出神入化演技讓跟中跟著心痛。（CATCHPLAY提供）

李銘忠不斷出現在莊凱勛面前。（CATCHPLAY提供）

熱播中的懸疑台劇《第三佈局 塵沙惑》，上周播出的最新集數中，劉冠廷再度將劇情帶往更巔峰的驚人內幕與離奇轉折，正義刑警小隊長張榕容、香港學生Stanley邱士縉與曾珮瑜也在節目播出後共同現身IG直播與粉絲線上互動；人在香港的Stanley開場即大秀台語「大家好」問好，展現接地氣親和力！張榕容也用在劇中與敬堯學習有成的流利粵語說「大家好我是張榕容」；飾演名師的曾珮瑜則苦笑：「不要再叫我說粵語了，拍攝前零基礎特訓粵語苦練真的壓力好大，但最後播出的成品自己也很滿意！」

三位演員在直播中討論第10集最後的伏筆，關於Stanley幫張榕容顧的後背包，到底拿到哪裡去了？Stanley為難地說：「我知道大家都看得一頭霧水，Madam的背包很關鍵但不好說，大家猜猜看，我們下周揭曉答案。」他們並透露接下來新集數中的發展線索，Stanley說：「我知道很多觀眾懷疑我是很可疑的，這個疑點留給觀眾慢慢去推理猜測，但事情不是這麼簡單的，前面幾集其實有一些小線索藏在細節裡，大家可以將現在發生的問題與過去的疑點拼湊起來，就會找到一些線索。」

曾珮瑜感嘆：「有時候天有不測風雲，人有旦夕禍福，我們的角色也不知道今天又會再碰到什麼事情，但是遇到就是遇到了，是沒有任何答案的，就如同陳家豪到現在都還不知道害死倩倩的兇手是誰一樣。」張榕容則曝：「你們覺得忘記的人跟假裝忘記的人、不記得的人、真的不記得的人，那一個比較可怕？」小隊長此話一出又再度將《第三佈局 塵沙惑》無比的懸念推上最高峰。

劇中陳家豪與學姊徐梓薇的一段動容對談「你有打從心底恨過一個人嗎？那些口口聲聲叫人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是什麼嗎？」令觀眾跟著一起心痛，劉冠廷出神入化的演技使網友紛紛大讚「看得我邊哭，手心邊冒汗，與過去糾結的家豪太令人心痛了！」、「這段可以報獎了！」、「張榕容與劉冠廷的演技每周都再爆發無極限」。張榕容說：「先前訪談時有提過在與冠廷對戲時可以從他的表演感受到他的求救訊號，就是在說這一集，我們之間很自然地產生那種警察跟警察之間、學姐與學弟之間的同袍之愛，也激盪出演員與演員之間的火花，拍攝第9集的戲讓我非常難忘！」

在最新集數的預告中，李銘忠飾演的胡大東再度現身擄押徐梓薇並無情地說：「我是犯人，復仇是我的職責，把你殺了，我也沒錯。」市議員楊啟逍與徐梓薇兩人開始拼湊過去的蛛絲馬跡，回想23年前的過往，徐梓薇說「他是我爸的司機，也是我爸的共犯」，究竟她說的是胡大東？還是另有其人呢？最後香港學生敬堯竟指控小隊長徐梓薇涉嫌命案：「Madam就好像發狂一樣，把他拉到一旁，然後就把他勒斃了」敬堯手中握有什麼關鍵線索？新增一起的命案屍體又是誰的？即將在本周日晚間9點於CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步登場的最新集數中，將有更翻轉性的發展。