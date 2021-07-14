台股今天震盪逾200點，貨櫃三雄續弱重挫，指數終場小跌1.77點，守住17800點關卡。分析師表示，航運與鋼鐵等強勢族群往下修正，短線籌碼較亂，資金開始轉進權值股穩盤，包括車用、IC設計、半導體等電子類股都慢慢在暖身。

台股今天早盤電子股回溫，一度突破17900點關卡，但航運股賣壓出籠，大盤震盪走低翻黑，高低振幅逾200點，尾盤在電子股拉抬下，加權指數小跌1.77點，收在17845.75點，跌幅0.01%，成交值新台幣5732.89億元。資金在電子與航運類股輪動，電子成交比重達43%，航運成交比重約41%。

自營商今天賣超3.71億元，投信賣超31.81億元，外資及陸資買超153.11億元；三大法人合計買超117.59 億元。

外資今天加碼對象以航運、鋼鐵為主，買超前3名個股為期街口布蘭特正2、長榮航、益航，分別買超2.1 萬張、1.88萬張、1.32萬張；第4至10名依序為長榮、台積電、國泰台灣5G+、台玻、中鋼、中鴻、華航。

投信主要賣超面板、航運及鋼鐵股，前10名賣超個股依序為群創、友達、陽明、長榮、裕民、中鋼、新光鋼、技嘉、永豐餘、台橡。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社電訪表示，貨櫃報價還處於高檔，外資今天買超貨櫃三雄，應該是趁低檔回補，畢竟短線股價已下跌超過3成。關鍵在於陽明現金增資訂價每股182元，大家會不會去認購，如果辦得成，代表大股東看好未來展望；如果辦不成，對貨櫃股會是很大利空。

儲祥生說，先前航運股上漲如同「全民運動」，無論散戶、主力大戶和上市公司都拿錢投資，現在鋼鐵和航運族群往下修正，這些投資人都要獲利了結，籌碼會有點亂，雖然短線仍有價差，但要回到這波高點應該有點難。由於航運成交量大，先前在高檔融資的投資人不太容易面臨斷頭風險，即使補差價還是有人願意進場。

儲祥生觀察，5、6月航運股上漲時，電子沒漲，現在電子股從車用、IC設計、半導體族群都慢慢在暖身，以價位來看，很多資金都流向電子股。不過貨櫃股獲利實在太漂亮，一定還會有很大成交量，但至少不會像以前那麼極端，吸走全部資金。

華冠投顧分析師范振鴻說，今天盤面無論車用電子或其他強勢股都開高走低，不少個股往下走，代表短線風險偏高；部分法人已開始用明年每股盈餘（EPS）來評價個股，短線選股難度增加。

范振鴻認為，台股後續要大漲的機會較小，這兩天資金開始轉向權值股，而且今年下半年車用、動態隨機存取記憶體（DRAM）展望已經反映到一個段落；半導體族群今天開高走低，矽晶圓股與台積電相關供應鏈應是短線觀察指標。

從多空頭家數來看，范振鴻指出，加權指數目前緩步創高，但短線多頭家數卻往下走，意味著在指數創高過程中，個股沒有跟著轉強，多頭狀況不明。針對航運與鋼鐵等強勢族群，短線股價可能修正波動，需注意風險控管。

國泰證期觀察，6月營收成長族群主要集中在金融、汽車、電子商務、防疫、宅經濟等，其中金融股受惠於6月台股大漲，其餘表現不錯族群主要仍與疫情受惠對象有關。

展望7月與下半年，國泰證期指出，台積電、聯發科等半導體廠進入電子傳統旺季，整體成長效應可期。不過，第2季新台幣大幅升值5.94角，升值幅度達1.96% ，尤其6月升值達3.72角、升值幅度1.24%，相關出口導向公司難免遭受匯損衝擊，勢必將影響季報表現。

富邦投顧分析，台股創新高後評價面偏高，上檔解套賣壓鬆動，人氣傳產股走弱，中小型股短線過熱整理，資金轉進權值股穩盤，短線操作難度增加，近期盤勢恐於高檔震盪整理。

富邦投顧指出，加權指數於「萬八」附近持續震盪，盤面上業績、電子股輪動表現，可留意下半年營運展望正向的網通相關設備、砷化鎵（PA）類股，以及受惠蘋果新機拉貨動能加速的晶圓代工和電子製造服務（EMS）廠、石化獲利亮眼的塑化股。（編輯：潘羿菁）1100714