吳念庭在3局下敲出本季第7轟。

日職西武獅今天繼續在主場迎戰羅德，我國好手吳念庭擔任先發第6棒三壘手，3局下逮中羅德左投小島和哉的144公里偏高速球，一棒轟出右外野3分炮，幫助西武該局灌進4分奠定勝局，最終以8比3勝出。

這是吳念庭自6月6日之後，暌違月餘再次出現全壘打，也是他本季第7轟與對左投的第2轟。此役吳念庭3支1並貢獻3分打點，成為西武本季首位突破40分打點的打者，累積42打點，也連續6戰敲出安打。

棒球有「左投剋左打」之說，左打的吳念庭本季卻不怕左投，賽前對左投的打擊率3成33遠高於對右投的2成47，只是75打數才1轟的全壘打率較低。此役他在2局下打出右外野飛球出局，3局下再次上場就有一、三壘有人的大好機會，結果吳念庭大棒一揮，也讓比分從1比0變成4比0。

吳念庭這棒也帶動西武今天的長程火炮，4棒中村剛也、7棒山川穂高分別在7、8局揮出兩分紅不讓，西武此役8分有7分為全壘打所攻入，一舉轟垮羅德。