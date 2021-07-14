美國司法部13日起訴4名伊朗人，指控他們涉嫌密謀綁架一名批評伊朗政府的紐約記者、作家兼人權運動人士。據傳綁架的目標是伊朗裔美國女記者阿林賈德，司法部拒絕置評。

美國司法部公布的起訴書顯示，4名伊朗情報人員計劃強行將一名紐約記者帶到伊朗，謊稱聘請私家偵探，監視及偷拍目標在布魯克林住宅及家人，聲稱該記者為了躲債而從杜拜逃至美國。檢方表示，4名被告擬乘軍用快艇把人帶往委內瑞拉，甚至曾賄賂目標在伊朗的親戚沒有成功，他們另密謀將一名英國人和3名加拿大人引誘到伊朗。第5名被告是本月1日被捕的加州居民，涉嫌為綁匪提供經濟援助，違反美國對伊朗的制裁，被控欺詐、洗錢和違反制裁，已獲保釋。

起訴書未說明綁匪的目標是誰，但44歲的阿林賈德自認她就是目標。美國聯邦調查局早在8個月前通知她伊朗人員已非常接近她，特工更多次試圖威脅及引誘她到土耳其。阿林賈德為美媒「美國之音」波斯語頻道 伊朗人權問題，曾發起反對伊朗婦女強制佩戴面紗運動。