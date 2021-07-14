「愛在疫情蔓延時！」新竹一位女網友近日搭乘公車時，司機突然提醒要迴轉，繞回先前無人的站牌，原因曝光後，才知道司機大哥這一舉動超暖，這股暖流不僅讓女網友感動，也讓9千多位網友噴淚大讚，「好棒的司機大哥！」

原PO在臉書社團「新竹大小事」上分享2則暖心的小故事，14日在搭乘竹北快捷7號公車時，有一位行動不便、推著買菜車的老婆婆準備下車，司機大哥見狀，便要求老婆婆先下車，自己再起身將買菜車拿給老婆婆。

過了幾分鐘，公車行駛經過一處十字路口時，司機突然跟原PO告知說，「需要迴轉一下」，正當原PO還在茫然，司機大哥已經行雲流水般地迴轉完，並停靠在先前沒有停下的站牌前。原來，司機大哥剛剛靠站時發現，有位拖著行李箱的老先生行走緩慢，錯過了原本的班次，所以決定要迴轉接人。

對此，原PO直呼，看著司機先生的舉動，看著老先生老婆婆的笑容，「今天心也跟著暖暖的。」貼文吸引9千多位網友按讚，不少人更留言為司機打氣表示，「好心的司機，真溫暖」、「好棒的司機大哥」、「這個不用力推一下對不起自己」、「總有在默默行善做大愛的人～很溫暖的世界」、「看到這樣有愛的故事都覺得世界好美好」、「太喛心的公車司機，聽說現在減班。基本上錯過一班都要在烈日下等一個小時以上」。