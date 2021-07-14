彰化國小已經連續3年、國中則連續6年沒有辦理教師甄試，今年本預估國小要減30班、國中減43班，但今年小一新生報到1萬87人，較去年1萬58人還多些；彰化縣教師會擔憂，連續不開正式缺，優秀代理教師也會留不住，嚴重外流他縣市，教育處表示明年會慎重評估。

彰化縣教師會理事長方仁瑞指出，彰化縣幼教師已經超過10年沒辦甄試，最後一次是2011年以前。國小教師在2014年前曾連辦4年聯合教師甄試後停辦，直到2018年龍年在辦1年又告停。國中教師則在2014年曾經連辦4年國中小，2015年後未再辦理聯合教甄。

彰化縣教育處表示，沒有辦理教甄，除了少子化和財務，主要是超額教師的量壓還是很大，今年國小部分就處理18位超額教師、國中7位。

不過，今年小一新生報到人數達1萬87人，還較去年1萬58人稍高，國一今年新生9785人，較去年1萬183人確實下滑不少，國小是否真會減到30班、國中43班，還待實際編班才能確定，教育處表示，新生預估、評估要不要辦教甄在3月就已定調，明年會通盤檢討。

不辦教甄，除了流浪老師失望，也有指出縣內每所學校，至少都有1至2名以上代理教師，彰化縣編制內代理教師，國小多達661名、國中240名，應該釋放合理名額納入正式。

彰化縣教師職業會工會理事長方仁瑞指出，各國中、小學校不開缺的問題，從多年前就提醒縣府要重視「教育現場人力供需」的失衡現狀，以免造成優秀的代理代課教師在彰化縣完成訓練後，嚴重外流他縣市。

再者，年金改革實施已多年，教師退休已趨於正常，沒有新進，教職人員老化，校園添新血，能激發教學熱情，優秀代理教師也會更願意留在彰化縣。